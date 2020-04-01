Путин ужесточил уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/fb61e772-7438-11ea-95ff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Так, УК РФ дополняется новой статьей 207.1. Она вводит наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности.

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трёх лет.

Также вводится статья 207.2. Она предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Здесь штраф может достигать 1,5 млн рублей.

Кроме того, согласно поправкам, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, закон устанавливает наказание в виде штрафа на сумму до 700 тысяч рублей или в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя ужесточения Уголовного кодекса, назвал их необходимыми. Они, по его мнению должны остановить поток ложной информации о пандемии коронавируса. К числу фейков Клишас отнёс сообщения о закрытии Москвы на карантин, распылении дезинфицирующих средств, данные о 1600 погибших от коронавируса в РФ, информацию об отсутствии контроля на российско-китайской границе и ряд других.

Генпрокуратура ранее направила в Роскомнадзор восемь требований на ограничение доступа к подобной информации о распространении коронавируса. Речь шла о публикациях на YouTube, во «ВКонтакте», Facebook и Instagram, а также о материалах в СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан».

Кроме того, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли, писал NEWS.ru.