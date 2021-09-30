Путин утвердил первое заседание нового созыва Госдумы

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Президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Государственной думы нового созыва. Парламентарии соберутся 12 октября, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Заседание состоится в 10 часов утра.

Постановляю: <...> созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов, — говорится в доументе.

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила данные прошедших выборов в Госдуму. По их итогам, партия «Новые люди» получила 13 мандатов. 21 мандат у ЛДПР, 27 — у партии «Справедливая Россия — За правду», 57 — у КПРФ. 324 мандата получила «Единая Россия». Таким образом партия власти сохранила конституционное большинство.

При этом многие кандидаты, проигравшие выборы в Госдуму, не признали результаты проходившего в Москве онлайн-голосования. В частности, КПРФ подала в московский суд 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Политики говорят о фальсификации результатов и требуют отменить итоги онлайн-выборов и отказаться от этой практики.