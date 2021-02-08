Путин считает крупным научным успехом создание трёх вакцин от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/8b53b30a-6a02-11eb-8f72-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление в России уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, РФ благодаря своим специалистам занимает лидирующие позиции в мире в разработке вакцины от COVID-19.

Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки, — подчеркнул он в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Президент отметил, что это, «без всякого сомнения», является крупным научным успехом.

Как писал NEWS.ru, ранее посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием». Российские дипломаты напомнили, что «Спутник V» добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

Сейчас по всей России проходит массовая вакцинация «Спутником V» (разработан центром им. Гамалеи). Масштабный выпуск препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнётся уже с февраля. Также первая партия третьей вакцины — «Ковивак» от центра им. Чумакова — поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» помимо РФ одобрили уже в 20 странах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.