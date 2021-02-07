Посольство РФ ответило премьеру Литвы, раскритиковавшему «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/810d8270-694b-11eb-bdb6-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Посольство РФ в Литве прокомментировало слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием». Российские дипломаты напомнили, что «Спутник V» добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

Главное — в России уже идёт массовая вакцинация. А в Литве? — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», помимо РФ, одобрили уже в 20 странах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

Как писал NEWS.ru, заявление Ингриды Шимоните о вакцине «Спутник V» как о «гибридном оружии» является «русофобским бредом», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что подобные заявления противоречат высказываниям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ранее посетившего Москву с плановым визитом. Депутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что слова Шимоните свидетельствуют о её неосведомлённости.

Ранее Ингрида Шимоните написала в своём Twitter-аккаунте, что президент России Владимир Путин использует вакцину против коронавируса «Спутник V» в качестве «гибридного оружия», чтобы разделять мир.