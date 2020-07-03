Путин рассказал, какие граждане нужны России

https://static.news.ru/photo/68357c08-bd34-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия нуждается в притоке новых граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РФ нуждается в притоке новых граждан, которые нужны стране. Это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, — цитирует РИА Новости главу государства.

Владимир Путин 3 июля проводит итоговое заседание рабочей группой, готовившей поправки к конституции и созданной его указом 15 января. В мероприятии, которое проходит в режиме видеоконференции, принимают все члены рабочей группы: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин 3 июля подписал указ о внесении поправок в Основной закон. Поправки должны вступить в силу 4 июля, писал NEWS.ru.