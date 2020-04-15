Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских удостоверений

https://static.news.ru/photo/6818617e-814b-11ea-828e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 15 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, жители России, достигшие 14-летнего возраста, но не получившие паспорт в период с 1 февраля по 15 июля, могут использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, загранпаспорт или свидетельство о рождении.

Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина России на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, — говорится в указе.

Российский лидер также поручил МВД определить сроки замены и выдачи документов. В документе президент отметил, что меры по продлению паспортов и водительских удостоверений принимаются в качестве противодействия дальнейшему распространению коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк рекомендует банкам до 1 июля продолжать обслуживать клиентов с просроченными паспортами.