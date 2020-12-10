Путин призвал обсудить риски закона об иноагентах

https://static.news.ru/photo/9fcc1cf0-3ae1-11eb-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что если есть риски в законе об иноагентах, то нужно их обсудить.

По его словам, ни к каким запретам со стороны государства этот статус не ведёт.

Мы исходим из того, что это не ведёт к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства. <...> Если вы считаете, что здесь есть риски <...>, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен, — подчеркнул политик на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин отметил, что закон призван предотвратить попытки иноагентов получения денежных средств из-за границы для осуществления своей деятельности.

Законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Парламент страны одобрил его 8 декабря.

Иностранным агентом, согласно законопроекту, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляет целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.

Первый закон об иностранных агентах был принят в России летом 2012 года. Он касался некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, а также получают иностранное финансирование. Первые два года действия закона включение в реестр иноагентов было добровольным, но с 2014 года это стало обязательным. В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах: ими по факту могут стать любые иностранные СМИ, финансируемые иностранными органами или гражданами.

В прошлом, 2019 году был принят закон о физлицах-иноагентах. Такого статуса, согласно ему, могут удостоиться люди, которые распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают иностранное финансирование.

Как писал NEWS.ru, законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы, в числе которых Наталья Поклонская, Андрей Исаев и Андрей Климов.