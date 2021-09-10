Путин приехал на церемонию открытия мемориала Александру Невскому

Президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере. Об этом сообщает РИА Новости.

Мемориал возведён в трёхмесячный срок. Он представляет собой 15-метровый памятник, установленный на насыпном кургане и изображающий князя Александра Невского в окружении дружинников. Князь и его воины обращены лицом в сторону родной земли, а с другой стороны монумента расположено мозаичное панно, изображающее Ледовое побоище. Оно обращено к Чудскому озеру.

Комплекс сооружён к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Примечательно, что князь и его соратники изображены в своём реальном возрасте в 1242 году. У дружинников, окружающих Александра, есть реальные исторические прототипы.

Чин освящения мемориала проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии, наряду с президентом, будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон, которому принадлежит инициатива мемориала, и помощник главы государства Владимир Мединский.

После открытия памятника Путин встретится с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Ларов выступил на открытии памятника Александру Невскому в столице, в храме при МГИМО. Он назвал князя великим государственным деятелем и отметил, что тот сочетал в себя качества полководца и дипломата.