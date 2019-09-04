Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил, что отказ от экзаменов в школах вряд ли возможен в ближайшей перспективе, и отметил важность базовых знаний.

Он сказал об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребёнка в жизнь, в данном случае из школы, а...