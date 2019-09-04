Президент РФ Владимир Путин предложил в два раза увеличить зарплаты учителям и врачам, которые приезжают работать на Дальний Восток.
Из 1834 населённых пунктов Дальнего Востока 1614 — это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и посёлками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику, — сказал российский лидер в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Он также отметил, что необходимо адаптировать общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель».
Как ранее писал News.ru, Правительство РФ по поручению Путина разработает и представит предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, которые занимаются оказанием первичной помощи.