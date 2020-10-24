Путин потребовал добиться снижения смертности в ДТП

https://static.news.ru/photo/aeffe8ec-17b3-11eb-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения показателя смертности в авариях на дорогах до четырёх человек на 100 тыс. человек к 2030 году.

Кроме того, он поручил установить дополнительный показатель транспортного риска. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Согласно документу, меры должны быть реализованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установить целевое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения» не более четырех по состоянию на 2030 год, — говорится в поручении.

По данным ТАСС, таких показателей планировалось добиться к 2024 году, однако большинство экспертов сочли эту цель недостижимой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что департамент транспорта Москвы сообщил о росте числа аварий с пострадавшими, участие в которых принимали автомобили каршеринга. За период с января по сентябрь 2020 года их число выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.