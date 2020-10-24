Количество пострадавших в ДТП с каршерингом выросло в Москве

https://static.news.ru/photo/911bd4e2-15fd-11eb-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы сообщил о росте числа аварий с пострадавшими, участие в которых принимали автомобили каршеринга. За период с января по сентябрь 2020 года их число выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество погибших сохранилось, а процент раненых снизился на 6,4 п.п.

На дороге любая ошибка может стоить жизни, — отметили в ведомстве.

В сообщении, размещённом в Telegram Дептранса, призвали водителей каршеринга соблюдать правила дорожного движения, а операторов — следить за шофёрами и пресекать нарушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.