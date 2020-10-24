Количество пострадавших в ДТП с каршерингом выросло в Москве

Департамент транспорта Москвы сообщил о росте числа аварий с пострадавшими, участие в которых принимали автомобили каршеринга. За период с января по сентябрь 2020 года их число выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом количество погибших сохранилось, а процент раненых снизился на 6,4 п.п.
На дороге любая ошибка может стоить жизни, — отметили в ведомстве.
В сообщении,
Ранее NEWS.ru сообщал, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.