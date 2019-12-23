Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, находясь на выставке сельскохозяйственной продукции в Адыгее, пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Российскому лидеру продемонстрировали несколько десятков сортов различной продукции, которая производится в этом регионе. Во время осмотра одной из точек Устинов взял колбасу.

Колбасу положите, — сказал Путин, увидев, что сделал Устинов.

Полпред рассмеялся и выполнил поручение.

Верни колбасу, все прощу, — добавил глава государства, перефразировав крылатое выражение.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин пошутил о президентских амбициях первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова. Это произошло во время вручения государственных наград в Кремле.

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