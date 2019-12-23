Президент РФ Владимир Путин, находясь на выставке сельскохозяйственной продукции в Адыгее, пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
Российскому лидеру продемонстрировали несколько десятков сортов различной продукции, которая производится в этом регионе. Во время осмотра одной из точек Устинов взял колбасу.
Колбасу положите, — сказал Путин, увидев, что сделал Устинов.
Полпред рассмеялся и выполнил поручение.
Верни колбасу, все прощу, — добавил глава государства, перефразировав крылатое выражение.
Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)
"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.
Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин.
pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 December 23, 2019
Как ранее писал NEWS.ru, Путин пошутил о президентских амбициях первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова. Это произошло во время вручения государственных наград в Кремле.
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