https://static.news.ru/photo/43b5c0bc-2591-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, находясь на выставке сельскохозяйственной продукции в Адыгее, пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Российскому лидеру продемонстрировали несколько десятков сортов различной продукции, которая производится в этом регионе. Во время осмотра одной из точек Устинов взял колбасу.

Колбасу положите, — сказал Путин, увидев, что сделал Устинов.

Полпред рассмеялся и выполнил поручение.

Верни колбасу, все прощу, — добавил глава государства, перефразировав крылатое выражение.

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Как ранее писал NEWS.ru, Путин пошутил о президентских амбициях первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова. Это произошло во время вручения государственных наград в Кремле.