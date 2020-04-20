Путин поручил проработать ускорение регистрации вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/82ff0be8-8306-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/ АГН«Москва»

Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения проработать меры, направленные на ускорение регистрации вакцины от COVID-19 и ввоз оборудования для её производства.

Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования, — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также допустил, что власти могут выделить дополнительные ресурсы, чтобы ускорить создание вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что президент попросил специалистов спрогнозировать сроки её разработки. Он пояснил, что эта информация важна для подготовки промышленности к быстром запуску производства препарата.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.