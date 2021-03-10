Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от поездок за границу

https://static.news.ru/photo/b7498e56-81b5-11eb-996d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не будут искусственно удерживать граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Однако россиянам нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в других странах, заявил президент Владимир Путин.

Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом, — сказал он на совещании с министрами.

Глава государства отметил, что некоторые страны, экономика которых во многом зависит от туризма, уже объявили об открытии границ для путешественников. При этом у многих граждан, как считает Путин, будут «небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать». Речь идёт о странах, традиционно популярных у россиян, так как ситуация с коронавирусом там «непростая, если не сказать сложная», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, россияне в 2021 году начали заранее планировать летние отпуска. На фоне ослабления коронавирусных ограничений многие опасаются упустить наиболее комфортные и бюджетные места для отдыха. Способствуют такой тенденции и акции раннего бронирования, благодаря которым люди могут сэкономить от 10% до 40% от стоимости тура. Среди предпочтений сограждан лидирует внутренний туризм, его выбирают на 30% чаще, чем прежде.

Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.