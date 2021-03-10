Россияне начали скупать бюджетные туры на лето

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россияне в 2021 году начали заранее планировать летние отпуска. На фоне ослабления коронавирусных ограничений многие опасаются упустить наиболее комфортные и бюджетные места для отдыха.

Способствуют такой тенденции и акции раннего бронирования, благодаря которым люди могут сэкономить от 10% до 40% от стоимости тура.

Среди предпочтений сограждан лидирует внутренний туризм, его выбирают на 30% чаще, чем прежде. В фаворитах не только южные регионы — Краснодарский край и Крым, но также Калининград, Карелия, Архангельск и озеро Байкал, передаёт «Ридус».

По словам главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, средний чек на недельное путешествие составляет 25–35 тысяч рублей на человека с учётом перелёта. На зарубежных направлениях россияне стараются найти семидневный тур в среднем за 45 тысяч рублей.

Популярность набирают путешествия по Русскому Северу — так называемому Серебряному ожерелью. Есть туры выходного дня за семь тысяч рублей, куда входит питание, проживание и посещение достопримечательностей. Правда, в цену не входит перелёт.

По оценкам экспертов рынка, ближе к лету стоимость туров будет увеличиваться в среднем на 23–27%. Пока же росту цен препятствует постепенное открытие международных границ. Впрочем, уже сейчас по сравнению с прошлым годом путешествия обойдутся на 10–15% дороже.

Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти решили развивать туристический поток из Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса на территорию страны.