Жителей Донбасса и Крыма пригласят на Украину в качестве туристов

https://static.news.ru/photo/07efbc04-800d-11eb-96ac-96000091f725_660.jpg Фото: Державне агентство розвитку туризму України/facebook.com

Киев объявил о новом методе интегрировать жителей отколовшихся самопровозглашённых республик Донбасса в украинское общество. Им предложат побывать на сопредельных территориях в качестве туристов, рассказала глава украинского Государственного агентства развития туризма (Гостуризм) Марьяна Олеськив.

По её словам, планируется создать маршруты по «знаковым локациям» Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Украины. Это нужно для того, чтобы жители ДНР и ЛНР «посещали украинскую часть, интегрировались и общались», пояснила она.

Временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться, — сказала Олеськив в эфире телеканала «Дом».

В дальнейшем для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будут разработаны туристические маршруты и в западной части Украины.

Кроме того, по такой же схеме будут подготовлены маршруты по Херсонской области для жителей Крыма, который, как и республики Донбасса, на Украине называют временно оккупированной территорией.

Увидев жизнь нынешних украинцев, считают в Киеве, бывшие граждане республики вновь захотят жить в составе именно этой страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко заявил, что Киев готов реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса», но разрешение на это должны дать президент Владимир Зеленский и Верховная рада.