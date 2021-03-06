В МВД Украины рассказали, от чего зависит «деоккупация» Донбасса

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Валерий Поцелуйко заявил, что Киев готов «хоть сегодня» реализовать так называемую «Стратегию деоккупации Донбасса», но для этого необходимо решение украинского лидера Владимира Зеленского и парламента страны.
И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия, — рассказал Поцелуйко.
Он напомнил, что «Стратегия деоккупации Донбасса» была представлена Арсеном Аваковым в 2019 году. МВД страны готово обеспечить эти мероприятия, но решение об их реализации находится в компетенции президента Украины и украинского парламента.
Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдёт. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там всё что угодно, — отметил советник Авакова в беседе с украинским изданием OBOZREVATEL.
Также Поцелуйко рассказал, что украинские военные готовы к «тотальному наступлению россиян» в Донбассе. Якобы это должно произойти весной. Он подчеркнул, что это наступление будет сокрушительным для российской армии.
Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины. Позже депутат Госдумы, руководитель интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко потребовал от Кравчука пояснить свои слова. Политик подчеркнул, что высказывание первого президента Украины звучит как ультиматум. Такие вещи не должны оставаться без ответа.