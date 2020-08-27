Путин получил в подарок килограмм трассы «Таврида»

https://static.news.ru/photo/24209766-e870-11ea-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия крымской трассы «Таврида».

Сувенир главе государства вручил главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков. Президенту рассказали, что покрытие трассы представляет собой асфальт абсолютно нового качества. Он изготовлен по специально разработанной технологии, позволяющей избежать образования колейности, сообщает РИА Новости.

«Таврида» — четырёхполосная трасса, соединяющая Керчь и Севастополь с Крымским мостом. Её общая протяжённость составляет 250,7 километра. Дорога призвана стать основой развития всей транспортной системы полуострова. Генеральная реконструкция, а на большинстве — участков строительство новой дороги, началось в 2017 году. Стоимость проекта превысила 140 млрд рублей. Ввод трассы в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2020 года, а полное завершение строительства — на конец 2023 года.

Как писал NEWS.ru, 27 августа Путин открыл движение по трассе, проехав по на автомобиле Aurus. Он высоко оценил качество автомагистрали, назвав трассу красивой, современной и удобной.