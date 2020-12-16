Путин подписал указ о новогодней выплате семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/ddff3f06-4073-11eb-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи с детьми возрастом до восьми лет получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации <...>, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство. Выплата будет направлена за каждого ребёнка, если в семье таких детей несколько.

Решение было принято для обеспечения социальной поддержки семей с детьми.

Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер соцподдержки. Людям, уже получавшим аналогичные выплаты, деньги будут направлены автоматически, остальные могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.

В ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что перед началом мероприятия он посоветовался с администрацией президента и правительством. Все стороны договорились, что государство сделает «нашим детям подарок».

Он сказал, что семьи получат к Новому году выплаты от государства по пять тысяч рублей на каждого ребёнка младше семи лет.

Кроме того, по его словам, в России могут быть введены новые выплаты на детей. Сейчас власти анализируют экономическую ситуацию. При этом он отметил, что в целом же на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса власти направили 838 млрд рублей, писал NEWS.ru.