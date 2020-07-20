Путин одобрил пакет законов о «народном» бюджетировании

https://static.news.ru/photo/927dbfa4-ca98-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, которые позволят жителям муниципальных образований получить право решения местных проблем за счёт средств из бюджета.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Первый из них позволяет гражданам самим разрабатывать проекты решения местных проблем, имеющих для них приоритетное значение.

Отмечается, что после общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию. При этом вводится общественный контроль за их реализацией.

Согласно закону, инициировать «народные» проекты может группа из не менее чем десяти человек, которые достигли 16 лет. Проект должен пройти через утверждение на сходе граждан, а в случае наличия альтернативных проектов они должны пройти конкурсный отбор.

Второй закон наделяет Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов. Кроме того, информацию о финансировании ведомство должно доносить до граждан в доступной и понятной форме.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу депутатов о синхронизации федеральных и региональных льгот, которые вводятся для минимизации ущерба от коронавируса.