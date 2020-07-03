Путин одобрил идею введения уроков памяти

https://static.news.ru/photo/12ff419a-bd36-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: school5xm.ru

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о введении уроков исторической памяти.

По поводу уроков исторической памяти — замечательная идея. Полностью вас поддерживаю, — цитирует РИА Новости его заявление в ходе совещания с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он также отметил, что очное обучение не может быть полностью заменено дистанционным. Глава государства подчеркнул, что личное общение преподавателя с учащимся чрезвычайно важно, сообщает ТАСС.

В совещании с президентом, которое проходит в формате видеоконференции, участвуют 75 человек — законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.В Кремле итоги голосования назвали триумфом.

3 июля Путин подписал указ о внесении в Конституцию поправок. Изменения вступят в силу 4 июля.

Ранее NEWs.ru писал, что поддержал идею проработать новые меры защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.