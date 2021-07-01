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Путин обязал сайты ставить единый счётчик посетителей

14:28, 01 июля 2021
Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press
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Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сетевые издания, телеканалы и иностранные IT-платформы пользоваться счётчиком аудитории, который выберет Роскомнадзор. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До 1 августа РКН должен решить, какая организация будет измерять аудиторию сайтов и каналов. При этом список данных, которые необходимо собирать, а также порядок их предоставления определяет правительство.

Компанией, которая будет заниматься измерением, может быть только российское юридическое лицо, доля иностранного владения которого ограничена 20% от уставного капитала.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Роскомнадзор выберет компанию Mediascope, связанную с государственным ВЦИОМом.

Автор инициативы рассказывал, что эта норма позволит бизнесу и государству получать точную информацию о востребованности того или иного контента в Сети. По словам парламентария, сейчас существует разрозненная отчётность, полученная из различных источников. В результате никто не может увидеть единую картину интернет-аудитории. К тому же множественные измерители непрозрачны и непонятно, кто имеет доступ к данным о пользователях и с какой целью эти данные будут использоваться.

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