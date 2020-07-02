Путин обсудит с рабочей группой по поправкам действия после голосования

https://static.news.ru/photo/40100d28-bd12-11ea-af15-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин обсудит 3 июля с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ дальнейшие действия после завершения голосования. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что обсуждение будет проходить в формате видеоконференции. Сначала руководители группы выступят с докладами, а затем глава государства и участники группы обменяются мнениями в свободном режиме. По словам Пескова, предстоит «обстоятельная беседа».

Есть много чего обсудить касательно того периода, который сейчас последует после вступления в силу закона о поправке, — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Голосование по внесению поправок в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосование составила 67,97%. Изменения в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок. При этом он отметил, что понимает и тех, кто высказался против изменений Основного закона.