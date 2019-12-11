Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане — это его личная боль на всю жизнь.
По словам российского лидера, вопрос потребности пострадавших в психологической помощи будет решён, если таковая существует.
Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь, —
цитируетПутина RT.
В сентябре 2019 года жители столицы почтили память жертв теракта в Беслане. Они отправили в небо 334 воздушных шара — это число равняется количеству погибших.
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