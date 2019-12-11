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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Согласно закону, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечёт за собой штрафы для граждан в 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических — 500 тыс. рублей....