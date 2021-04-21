Путин анонсировал новые выплаты неполным семьям и беременным

https://static.news.ru/photo/c2660b5c-a285-11eb-8f45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести новые выплаты для неполных семей и беременных женщин.

По его словам, нуждающимся беременным женщинам следует предоставлять по 6350 рублей в месяц при условии ранней поставки на учёт.

Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, — сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер поручил с 1 июля выплачивать на детей от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, по 5650 рублей. Больничные по уходу за ребёнком до семи лет, включительно, подчеркнул он, необходимо оплачивать до 100% от заработка уже с этого года.

Сейчас размер оплаты больничного по уходу для ребёнком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что власти должны поддержать тех, кто ждёт ребёнка.

Ранее глава государства сообщил, что российские семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей за каждого такого ребёнка. Он отметил, что данную выплату проведут в середине августа для того, чтобы родители успели подготовить детей к школе.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».