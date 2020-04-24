Путин наградил медалью судебного пристава за спасение людей от собаки

https://static.news.ru/photo/fb2c6aea-8633-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Бато Петухаев Фото: УФССП России по Бурятии

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» судебного пристава из Бурятии Бато Петухаева, который спас двух человек от нападения волкодава.

Инцидент произошёл полтора года назад в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Петухаев во время утренней пробежки услышал крики о помощи, доносившиеся из закрытого парка. Он проник на территорию и увидел, что на пожилую женщину с маленьким ребёнком напал крупный пёс.

Пристав сначала освободил запутавшегося в цепи мальчика, а затем поспешил на помощь его бабушке, которой волкодав вцепился в руку. Прогнав собаку, Петухаев дождался, пока за пострадавшими приедут медики, которых вызвали очевидцы происшествия, и только после этого отправился на работу.

О поступке пристава начальство узнало только от его сослуживцев. В результате он был представлен к награде, сообщает «МК в Бурятии».

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