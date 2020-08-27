16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин надеется, что темпы строительства дорог вырастут

17:07, 27 августа 2020
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин выразил надежду, что темпы строительства дорог в России вырастут по сравнению с текущими.

Так он ответил на вопрос одного из рабочих, строивших трассу «Таврида» в Крыму, о том, сохранится ли темп нынешнего строительства дорог в будущем, передаёт ТАСС.

Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, — сказал политик.

Путин прибыл в Крым для открытия движения по трассе. Он первым проехал по новой дороге.

Как писал NEWS.ru, проезжая по участку трассы, Путин заметил, что ещё предстоит «съезды сделать, поскольку, когда идёт туристический поток, люди же не в Симферополь едут».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео