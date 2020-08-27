Путин надеется, что темпы строительства дорог вырастут

https://static.news.ru/photo/462e7900-e86f-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин выразил надежду, что темпы строительства дорог в России вырастут по сравнению с текущими.

Так он ответил на вопрос одного из рабочих, строивших трассу «Таврида» в Крыму, о том, сохранится ли темп нынешнего строительства дорог в будущем, передаёт ТАСС.

Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, — сказал политик.

Путин прибыл в Крым для открытия движения по трассе. Он первым проехал по новой дороге.

Как писал NEWS.ru, проезжая по участку трассы, Путин заметил, что ещё предстоит «съезды сделать, поскольку, когда идёт туристический поток, люди же не в Симферополь едут».