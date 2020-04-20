Путин: медики первыми получат вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/acaa79f8-8308-11ea-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин призвал в первую очередь защитить от коронавируса медиков. Врачи получат вакцину против COVID-19, как только препарат появится в России.

Путин призвал Минздрав России ускорить процесс разработки вакцины и пообещал облегчить лицензирование препарата в Росздраве и закупку зарубежного оборудования и компонентов. Президент заявил, что первыми препарат должны получить врачи.

Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, — цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, государство поможет разработчикам вакцины как административно, так и финансово — правительство увеличит расходы, «если потребуется».

Как писал NEWS.ru, президент призвал сделать всё, чтобы замедлить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По мнению Путина, эпидемия ещё не достигла пика.

Число заболевших в стране превысило 47 тысяч человек, увеличившись на 4,2 тысячи пациентов за минувшие сутки. Около трёх четвертей заражённых — жители Москвы и Московской области.