Путин изменил планы строительства больницы в Воронежской области

Глава РФ Владимир Путин поручил изучить возможность строительства в Воронежской области быстровозводимого медцентра для борьбы с инфекциями. Данную тему лидер затронул во время беседы с губернатором региона Александром Гусевым.
Первоначально руководитель субъекта рассказал о проектировании стандартной больницы, однако президент попросил сделать выбор в пользу медцентра,
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ управляемая. Об этом на заседании координационного совета у российского премьера Михаила Мишустина заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам руководителя ведомства, проводимые мероприятия по недопущению распространения COVID-19 позволили профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать резерв времени для подготовки сил и средств.
В России на 22 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420. В мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, поправились 697,6 тысячи.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением COVID-19 идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.
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