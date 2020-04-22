Путин изменил планы строительства больницы в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/5153c9d2-84a3-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Гусев Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил изучить возможность строительства в Воронежской области быстровозводимого медцентра для борьбы с инфекциями. Данную тему лидер затронул во время беседы с губернатором региона Александром Гусевым.

Первоначально руководитель субъекта рассказал о проектировании стандартной больницы, однако президент попросил сделать выбор в пользу медцентра, пишет ТАСС. По словам Путина, в первом случае только теоретические расчёты займут больше года.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ управляемая. Об этом на заседании координационного совета у российского премьера Михаила Мишустина заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам руководителя ведомства, проводимые мероприятия по недопущению распространения COVID-19 позволили профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать резерв времени для подготовки сил и средств.

В России на 22 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420. В мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, поправились 697,6 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением COVID-19 идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.