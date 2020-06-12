Путин и Рошаль показали, как здороваться во время пандемии

https://static.news.ru/photo/6ecbf29a-accc-11ea-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В День России на Поклонной горе президент РФ Владимир Путин наградил Героев Труда Российской Федерации. Золотую звезду он вручил, в том числе, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Приветствуя друг друга, они избежали традиционного рукопожатия, но при этом обнялись.

Рошаль вышел в медицинской маске и перчатках, Путин пожал ему предплечье вместо ладони и приобнял. По окончании церемонии они на прощанье соприкоснулись локтями, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, церемонию награждения Героев Труда обычно приурочивают к 1 Мая, однако в этом году её отложили из-за ограничительных мер. С начала пандемии коронавируса это была первая очная церемония с участием президента и приглашённых лиц. Золотые звёзды Героев Труда в этом году, помимо Леонида Рошаля, получили худрук Малого театра Юрий Соломин, управляющий директор Улан-удэнского авиазавода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.