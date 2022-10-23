«Будет на его совести»: Лукьяненко о призывах Красовского топить детей Лукьяненко охарактеризовал высказывания Красовского об украинских детях как журналистский прием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лукьяненко

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предположил в беседе с порталом «Подъем», что призыв журналиста Антона Красовского топить и жечь украинских детей, хуливших Россию, был «журналистским приемом». Писатель назвал такие высказывания недопустимыми, поэтому они, по его мнению, «должны остаться на совести» ведущего.

Я сразу сказал свое мнение на этот счет. Антон высказывался, конечно, очень провокативно. Я понимаю, что это такой журналистский прием. Но мне кажется, что нельзя такие высказывания допускать даже в рамках провокативного высказывания. Это пусть будет на его совести, — сказал Лукьяненко.

Красовский озвучил свои призывы в эфире RT во время интервью с Лукьяненко. Последний вспомнил, что в детстве был в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский и предложил расправляться с несовершеннолетними. Лукьяненко эти мысли не поддержал и назвал их экстремистскими.

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала Красовского. Она саркастично обратила внимание на то, что «гуманист» Антон Красовский открыто позволяет себе такие высказывания. Сам ведущий RT пока никак не отреагировал на критику.