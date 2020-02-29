https://static.news.ru/photo/ab1b49aa-5af4-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории страны 9 мая не будет отмечаться День Победы. Позицию Киева по этому вопросу раскритиковал глава комитета Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор прокомментировал слова Пристайко на своей странице в Twitter. Пушкова поразила реплика украинского министра о готовности «через 75 лет после войны» простить врагов.

Т.е., не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить — такова логика Пристайко, — написал член Совфеда РФ.

Пушков отметил, что современную Германию никто ни в чём не обвиняет, однако гитлеровский Третий рейх простить нельзя.

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Подписчики сенатора в массе солидаризировались с ним. Многие вспомнили членов своих семей, так или иначе пострадавших в годы Великой Отечественной войны от рук нацистов.

Высказывания украинского министра иностранных дел не первый раз попадают под огонь критики от Алексея Пушкова. Ранее, как передавал NEWS.ru, сенатор назвал «явной чушью» заявление Пристайко о том, что Белоруссию ждёт война с Россией.