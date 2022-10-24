Пульмонолог рассказал, от чего нужно избавиться для профилактики астмы Пульмонолог Абакумов: во избежании приступов астмы следует избавиться от «пылесборников»

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Избежать развития астмы или новых приступов помогут занятия спортом, избавление от лишнего веса, а также сведение к минимуму стрессовых факторов, рассказал NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. Он подчеркнул, что при данном заболевании дыхательные пути постоянно воспалены. По словам медика, для профилактики обострений необходимо регулярно проводить влажную уборку, а также избавиться от «пылесборников»: ковров, плюшевых медведей, плотных штор, перьевых и пуховых подушек. Он добавил, что развитию заболевания способствует и шерсть кошек.

Кроме того, недуг чаще всего развивается из-за аллергенов или при генетической предрасположенности, ожирении, после инфекционных, чаще вирусных, заболеваний, из-за вредных газов или частиц в воздухе, пояснил пульмонолог.

Бронхиальная астма опасна развитием приступов. Они стартуют очень быстро, с чувством удушья и нехватки воздуха. <...> Первое — обратитесь к терапевту или пульмонологу. Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать: приступы станут возникать чаще, протекать тяжелее. Кроме того, в дыхательных путях сама ткань станет изменяться, и эти изменения станут необратимыми, как их потом не лечи, — отметил Абакумов.

Медик добавил, что во время приступа бронхиальной астмы используют β2-адреномиметики короткого действия (маленькие баллончики для ингаляций). По его словам, это скорая помощь при обострении, так как в течение пяти минут бронхи раскрываются и ощущается «прилив сил».

Но этот эффект не остается надолго, и вы снова тянетесь за баллончиком. При этом может сформироваться определенная зависимость. Да, он может помочь, но только в случае резкого приступа «здесь и сейчас». А если вы используете его для лечения, то тем самым только увеличиваете число приступов и риск попадания в больницу, — считает Абакумов.

Он также посоветовал приобрести пикфлоуметр — специальный портативный прибор, помогающий в домашних условиях проверить показатели дыхания и понять, работает лечение или нет, измерив скорость выдоха (ведь именно выдох, а не вдох нарушен при бронхиальной астме).

Ранее врач-пульмонолог Анастасия Смотрова заявила, что при лечении кашля сначала нужно разобраться, из-за чего он появился. Если причиной послужили не инфекционные заболевания, а опасное для здоровья воспаление лор-органов, в таких случаях лечение кашля таблетками не эффективно, бесполезно будет и дышать над горячей картошкой.