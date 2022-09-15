Пульмонолог раскрыл разницу между препаратами «от кашля и для кашля» Пульмонолог Абакумов предостерег россиян от смешивания препаратов «от кашля и для кашля»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смешивать и употреблять препараты «от кашля» и «для кашля» нельзя, так как они воздействуют на проблему по-разному, заявил NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. Эксперт подчеркнул, что «не дай бог» гражданину смешать оба средства.

Не дай бог вам смешать препараты «для кашля» и «от кашля», как любят некоторые, по принципу «больше — значит лучше». Препарат «для кашля» — это муколитики, эти товарищи разжижают и облегчают выведение мокроты, поэтому она должна быть, это ключевое. Лекарства «от кашля» работают по-другому — полностью блокируют кашель через мозг, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что лучше сначала определить тип кашля, а потом принимать таблетки. В качестве примера он привел историю знакомой — женщина попробовала очень быстро вылечить пятилетнего сына к дню рождения, «в итоге свечку задували в стационаре с пневмонией».

Причина банальна — страх перед обычным простудным кашлем. Ведь [знакомая] не пожалела денег, купив для ребенка микстуру и муколитик в «любимый небулайзер», чтоб быстрее увлажнить. Но зашли соседи и посоветовали — «отвечаю, всей семье помогло», — и тревожная мама добавила средства, блокирующие кашель. «Все смешалось в доме Облонских»: мокрота, после сиропов и ингаляций, радостно попыталась выйти, как дверь закрыли противокашлевым. Итог — идеальные условия для пневмонии, — отметил Абакумов.

По его словам, многие граждане думают, что кашель — это всегда ОРВИ, и «давай есть муколитики, а разжижать просто нечего». Пульмонолог объяснил, что если причина кашля — назальный затек, надо лечить насморк, если аллергия — принимай антигистаминные, исключить астму.

Если реакция на сухой воздух — увлажни его, заброс желчи — лечи желудок, кашлевой невроз — пройти курс психотерапии, пневмония — антибиотики, бронхит с мокротой — муколитики, — подытожил Абакумов.

Ранее Абакумов рассказал NEWS.ru, что все формы употребления никотина вредят здоровью. По его словам, люди могут сколько угодно заниматься самообманом, однако электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку, ведь кальяны, вейпы и айкосы — это «черти из одной табакерки».