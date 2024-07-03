«Пугачевой приготовиться»: в Сети обсуждают изъятие имущества у Невзорова

Пользователи Сети назвали справедливым изъятие имущества у журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жены Лидии Невзоровой на сумму более 35 млн рублей после того, как Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал их экстремистской организацией. Некоторые комментаторы предложили отдать деньги, полученные от продажи недвижимости иноагента, на нужды СВО.

Так надо поступать с каждым, кто из Европы поносит нашу Родину. Пугачевой, Галкину и Ротару с их замками приготовиться! — выразила свое мнение пользователь Надежда К.

Подписчица Татьяна написала, что власти России слишком долго делали поблажки знаменитым людям, «предавшим страну в трудное время», и дали им время продать и вывезти из страны все ценное. Пользовательница Ольга заявила, что те, кто выступает против России, должны были быть готовыми к подобным «наказаниям».

Сколько можно терпеть гадости, которые они говорят о России на весь мир? Пора браться за кнут, другим неповадно будет! — сообщила комментатор Мария.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что имущество Невзорова и его жены Лидии, признанных экстремистским объединением, нужно отдать на нужды СВО. По словам Коца, суд обратил в доход государства три земельных участка Невзоровых, здания на участке, жилой дом, автомобиль Hyundai. Кроме того, конфискованы 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».