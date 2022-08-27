Пугачева рассказала, зачем вернулась в Россию Пугачева заявила, что вернулась в Москву с целью наводить порядок

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию с целью навести порядок, пишут «Известия». Артистка подчеркнула, что у нее все хорошо и в РФ она уже не первый день. Она добавила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.

Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове, — сказала певица.

27 августа стало известно о возвращении Пугачевой в Россию. Видео с Примадонной, которая распахнула дверь автомобиля ногой, опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Певица намекнула, что в России «уже давно, просто никак не могла собраться».

Вскоре после начала военной операции РФ на Украине Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин вместе с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров. Дом расположен в городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек.

Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она опровергла это утверждение. По данным СМИ, аренда жилья обходилась звездной семье в 1 млн рублей в месяц.