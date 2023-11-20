Психотропные препараты начали пропадать из российских аптек

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Российские аптеки начали постепенно отказываться от продажи сильнодействующих психотропных препаратов из-за жесткого контроля и регулируемых цен, сообщает РБК. По данным издания, речь идет о лекарствах от эпилепсии, транквилизаторах, а также других препаратах, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний. С 1 сентября правила их продажи ужесточились.

Согласно действующему законодательству, аптекам недостаточно иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности для продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Помимо нее, у аптек также должно быть специальное разрешение. Получать его необходимо на каждую точку продажи, а не на юридическое лицо. Также такие лекарства должны храниться по определенным правилам и подвергаться регулярному учету. Все это вынуждает аптеки постепенно выводить психотропные препараты из оборота. Найти их можно только в государственных аптеках.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ объяснила, что сети аптек могут самостоятельно формировать ассортимент, за исключением лекарств, включенных в особый список. Требования к препаратам, подлежащим предметно-количественному учету, «не являются препятствием» для их реализации, подытожили в ведомстве.

Заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский ранее заявил, что антироссийские санкции оказали положительное влияние на развитие фармацевтических компаний в России. По его словам, отечественные производители зарегистрировали некоторые препараты, которые оказались дешевле импортных аналогов.