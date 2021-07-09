Психотерапевты из народа: лечить душевные травмы теперь сможет каждый

Учёные, представители вузов и руководители ряда психотерапевтических организаций обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят обратить внимание на недавно принятое правительством РФ постановление, согласно которому специальности «Психотерапия» и «Сексология» исключены из перечня работ, составляющих медицинскую деятельность. Фактически это означает, что названные отрасли с большой долей вероятности заполонят дилетанты и мошенники. При этом сейчас, на фоне пандемии коронавируса, психическое здоровье нации как никогда оказалось подорвано, отмечают эксперты. NEWS.ru попытался разобраться, кто и для чего инициировал столь странное решение и какими последствиями оно рискует обернуться для россиян.

Теперь всё изменится

Народная целительница Алевтина Сергеевна говорит, что постановление правительства — продуманное и рациональное решение.

Людям крайне нужна психологическая и психотерапевтическая помощь. А специалистов хороших найти непросто, да и дорогие они. Нам, целителям, запрещают таким заниматься, а зря! Навыки у нас есть, знаний хватает. Надеюсь, теперь всё изменится, — рассуждает она в беседе с NEWS.ru.

Именно этих изменений сегодня и боятся в профессиональном медицинском сообществе: специалисты уверены, что кулуарно подписанное постановление правительства означает глобальный передел рынка. Врачи даже мрачно шутят по поводу отмены лицензирования — дескать, скоро появятся объявления, что электрик Иван Иваныч приглашает на приём девочек-подростков для проведения сексологических консультаций.

На самом деле смешного в этой ситуации мало. Речь идёт о постановлении правительства № 852 «О лицензировании медицинской деятельности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данный документ исключает «Психотерапию» и «Сексологию» из утверждённого ранее перечня работ и услуг, представляющих медицинскую деятельность.

Последствия такого решения прогнозируемы и катастрофичны, отмечают авторы письма Владимиру Путину (документ имеется в распоряжении NEWS.ru).

Реализация постановления влечет неминуемое изменение финансирования системы здравоохранения (нелицензируемые специальности не финансируются из государственного бюджета). Нововведения неизбежно приведут к исключению из штатного расписания государственных медицинских организаций врачей психотерапевтов и сексологов, — говорится в письме.

При этом в обращении указывается, что сегодня порядка 60% стационарных больных и 40% амбулаторных пациентов поликлиник нуждаются в помощи психотерапевтов, а до 70% пациентов гинекологов и урологов — в помощи сексолога.

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Авторы письма, в числе которых президент Союза психотерапевтов и психологов профессор Виктор Макаров, вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Илья Ульянов и другие, указывают на возможные тяжелейшие последствия правительственного решения. По их мнению, без квалифицированной психотерапевтической помощи закономерно увеличится количество самоубийств и их попыток. Подписанты указывают: после вступления постановления в силу называть себя психотерапевтом и сексологом сможет любой желающий:

Россияне, которые будут обращаться к таким «специалистам», рискуют жизнью и здоровьем, — предупреждают авторы обращения. — При этом настоящие специалисты будут выброшены за борт государственной медицины и окажутся перед выбором: переучиваться в течение двух лет за собственные средства на новую специальность в ординатуре, либо уходить в коммерческие медицинские центры, или вовсе оставлять профессию.

Колдуны наступают

На сегодняшний день в стране параллельно работают психологи, психотерапевты и психиатры. Психолог — это не врач, а специалист, который изучает психику человека и оказывает ему психологическую помощь в разных жизненных ситуациях. Под психотерапевтом же понимается врач, то есть специалист с высшим медицинским образованием, который занимается лечением пограничных расстройств психики и использует для этого психотерапевтические методы. Что касается психиатра, то это специалист с высшим медицинским образованием, его сфера деятельности — лечение психических расстройств, как правило, у пациентов с психиатрическим диагнозом. В идеале все три специалиста должны совместно работать в сфере сохранения психического здоровья человека.

Психологи не вправе выписывать лекарства, а сегмент психиатров во многом стигматизирован, объясняет в разговоре с NEWS.ru один из авторов письма Путину, президент Ассоциации развития, реализации и поддержки социальных инициатив (АРРПСИ) «Синергия» Сергей Скребец.

Люди боятся психиатров и подчас на то есть объективные причины. Прежде всего, у нас на учёт ставят не по факту заболевания, а по факту обращения. Условно говоря, пришёл человек к психиатру, жалуется на депрессию или невроз, а его могут внести в базу со всеми вытекающими последствиями, — говорит Скребец.

Таковыми, в частности, могут оказаться в дальнейшем получение водительского удостоверения, разрешения на оружие, трудоустройство в госорганы или силовые структуры. А если о нахождении на учёте узнают друзья или коллеги, это означает социальное клеймо до конца жизни.

Эксперт подтвердил, что постановление правительства готовилось без широкого обсуждения с профессиональным сообществом. Он предположил, что от такого решения в первую очередь выигрывают представители рынка теневых услуг, на котором работают шаманы, маги, колдуны — согласно экспертным оценкам, годовой оборот российских знахарей и колдунов составляет до 2 млрд долларов. А в проигравших останутся наши сограждане. Собеседник издания считает, что сейчас уже существует угроза национальной безопасности: запрос на психотерапевтическую помощь в России колоссален, но специалистов сегодня активно «зачищают». Данное же постановление лишь усугубляет ситуацию. Согласно приведённым им данным, Россия на 2019 год входит в тройку стран по количеству самоубийств, наша страна лидирует по числу детских суицидов:

Ситуация продолжит стремительно ухудшаться. И эпидемия ковида уже сделала своё чёрное дело — например, весной 2021 года в стране был зафиксирован всплеск суицидов. Если сейчас уничтожить психотерапевтов, то мы получим национальную катастрофу, — говорит он.

К слову, спрос на услуги психотерапевтов в России вырос в 2020 году на 89 процентов по сравнению с 2019 годом — такие данные приводят аналитики сервиса «Авито.Услуги».

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Угроза нацбезопасности

Как заявил в разговоре с NEWS.ru главный психотерапевт Минздрава Башкирии, вице-президент общероссийской Профессиональной психотерапевтической лиги, заведующий кафедрой психотерапии Башгосмедуниверситета профессор Ильгиз Тимербулатов, после реформы в отрасль неизбежно «придут шарлатаны и проходимцы».

Психотерапия уходит из сферы государственного регулирования. Отмена лицензирования приравнивает нас к звездочётам и шаманам. Мы очень надеемся, что это ошибка, а не умысел, — отметил собеседник издания.

С ним соглашается сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин. По его словам, автоматически произойдёт дискредитация специальностей — психотерапевты и сексологи будут вынуждены примкнуть к плеяде несертифицированных «самопальных» специалистов.

Впрочем, у правительственной новации некоторые успели найти и положительные стороны. По мнению психотерапевта доктора медицинских наук Льва Пережогина, теоретически новация может упростить доступ к психотерапевтической помощи. Он подтвердил, что люди зачастую боятся обращаться к врачам с приставкой «психо». Если же психотерапевты перестанут быть врачами как таковыми, им не будет требоваться лицензия, возможно, россияне более смело будут являться к ним на приём, предполагает в разговоре с NEWS.ru Пережогин. В то же время он признал, что существует риск полного вытеснения психотерапевтов из профессионального поля.

Что касается сексологов, то это, конечно, исключительно медицинская дисциплина. Работать без специальных знаний в области андрологии, урологии, гинекологии тут невозможно. Если место врачей-сексологов займут люди с низким уровнем компетенций или вообще без таковых, то мы получим большой негатив. В частности, это обернётся огромными проблемами репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин, — отметил Пережогин.

Авторы обращения к президенту в беседе с NEWS.ru выразили надежду, что глава государства обратит внимание на эту проблему, имеющую непосредственное отношение к национальной безопасности страны. При этом они признались, что в ходе подготовки письма подверглись давлению со стороны чиновников.