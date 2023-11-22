Психотерапевт объяснила востребованность психологов в России Психотерапевт Крашкина: психологи востребованы в России из-за уровня стресса

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Востребованность психологов в России на данный момент достаточно высокая из-за уровня стресса в обществе и ментальных проблем у населения, объяснила врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что уровень напряженности продолжает расти.

В настоящее время профессия психолога в России очень востребована, так как уровень стресса и психологических проблем в обществе продолжает расти, — пояснила врач.

При этом, по мнению психотерапевта, психологи играют важную роль в помощи людям разных возрастных категорий. Так, они могут работать в школах, институтах и медучреждениях. Крашкина отметила, что актуальность и важность профессии заключается в том, что психологи могут помочь решить внутренние проблемы и достичь эмоционального благополучия. Это способствует здоровью общества, заключила специалист.

Психолог Илья Михеев ранее рассказал, что определить хорошего психолога можно по тому факту, проходит ли сам специалист личную терапию или нет. По его словам, человек, который не занимается самоанализом, навряд ли сможет оказать клиенту квалифицированную помощь. Кроме того, следует поинтересоваться, есть ли у психолога образование.