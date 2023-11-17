Россиянам дали совет, как выбрать хорошего психолога Психолог Михеев: профессионалы обычно сами проходят личную терапию

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Определить хорошего психолога можно по тому факту, проходит ли сам специалист личную терапию, рассказал психолог Илья Михеев. В беседе с «МК в Питере» он подчеркнул, что человек, который не занимается самоанализом, навряд ли сможет оказать клиенту квалифицированную помощь. Также психолог должен посещать супервизионную группу, где происходит взаимодействие с коллегами. Это помогает повысить качество работы.

Человек, ничего не понимающий в собственной психике, не сможет помочь вашей. <...> Чем более титулованный и известный психотерапевт или аналитик проводит личный анализ или личную терапию вашего психолога, тем, соответственно, более квалифицированно он будет работать, — отметил специалист.

По его словам, также следует обратить внимание, какое учебное заведение окончил психолог. У него обязательно должно быть высшее образование. Михеев посоветовал прямо интересоваться об этом у специалиста, с которым клиент собрался работать. Он отметил, что это может поставить психолога в тупик, но, если у него есть высшее образование и квалификация, он не удивится подобным вопросам и спокойно ответит.

Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина ранее утвердило 22 ноября Днем психолога. Эта дата приурочена к первому учредительному съезду Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, который прошел в 1994 году.