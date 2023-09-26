Психотерапевт объяснила связь между просмотром фильмов и депрессией Психотерапевт Крашкина: сцены насилия в кино могут ухудшить душевное состояние

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Некоторые фильмы, особенно содержащие сцены насилия, могут ухудшить душевное состояние уязвимых и чувствительных людей, рассказала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. По ее словам, просмотр кинопродукции определенных жанров способен повысить у таких людей тревожность и привести к депрессии.

В то же время, по ее словам, для многих просмотр детективных фильмов с различными натуралистичными сценами не становится причиной для беспокойства и тревожных состояний.

Есть личности уязвимые, чувствительные, поэтому для этих людей просмотр кинофильмов со сценами насилия, конечно, может привести к повышению их уровня тревожности, ухудшить сон. <...> Здорового человека кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта, — да, — пояснила специалист.

Крашкина добавила, что такое может случиться, если события, описываемые в киноленте, напоминают историю жизни самого зрителя, особенно если демонстрируются еще более печальные последствия. В результате фильм может усилить душевные переживания и погрузить чувствительного человека в еще более глубокое депрессивное состояние.

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