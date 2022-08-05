Психотерапевт объяснил, почему нельзя бороться с зависимостью от гаджетов Психотерапевт Федорович усомнился в существовании зависимости от гаджетов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Попытка справиться с зависимостью от гаджетов превращается в борьбу с «самим человеком», в этой связи слово «бороться» неприемлемо и абсурдно, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-психотерапевт Александр Федорович. По его мнению, сейчас социум делает все возможное, чтобы втягивать людей в интернет-сферу всеми возможными способами, сопротивляться этому бесполезно. Специалист усомнился в существовании такого диагноза, как зависимость от гаджетов.

Я сомневаюсь в том, что есть такой диагноз, даже при условии, что он обозначен в МКБ-11 (Международная квалификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, которая была разработана ВОЗ — NEWS.ru). Тем не менеe там есть сноска о том, что каждый специалист решает этот момент для себя сам. Поэтому у меня есть огромные сомнения, что это зависимость и это надо лечить. Зависимость — это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего, — подчеркнул Федорович.

По его мнению, взаимодействовать с зависимостью от смартфонов и других гаджетов крайне сложно: в настоящее время человек практически ничего не может сделать без интернета, а это заставляет погружаться туда еще и еще.

Любой изготовитель электроники уже предустанавливает определенные предложения, там стоят любые социальные сети, мессенджеры и игры. Автоматически происходит взаимодействие с программами вне зависимости, хочет этого человек или нет. Из-за этого происходит еще большее погружение, человек втягивается все сильнее и сильнее. Мы сопротивляться не можем, как бы этого не хотели, — подытожил Федорович.

Ранее врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил, что чем больше социальных потрясений происходит в стране, тем больше людей начинает обращаться к предсказателям и другим источникам веры. Он добавил, что на данный момент, в свете напряженной обстановки в мире, популярность работников культа среди россиян может возрасти.