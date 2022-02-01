Психолог связал интерес к эзотерике со стрессом россиян

Пандемия коронавируса, повышение цен и мировые проблемы повышают уровень стресса россиян, из-за чего они начинают искать ответы на интересующие их вопросы в сфере мистики и эзотерики, считает психолог Павел Жаневров. По его мнению, люди склонны верить в чудеса, пишет Lenta.ru.

Всё это влияет на людей, и они пытаются как-то обезопасить себя, морально успокоить и за счёт этого приходят к эзотерике, потому что она всегда даёт лёгкие ответы. Например, что любой человек может повлиять на свою жизнь, — пояснил Жаневров.

В качестве аргумента своей позиции он привёл в пример популярные у россиян марафоны желаний, где достаточно просто «направить запрос во Вселенную» и ждать от неё ответа. Жаневров убеждён, что «успех» таких марафонов зависит от восприятия россиян.

Если человек ищет где-то плохое, он будет находить это плохое. Если человек верит, что связь с космосом даёт ему всё, что он хочет, он начнёт видеть этому подтверждения в своей жизни. Причём он не будет смотреть на другие вещи, он будет смотреть только на подтверждения, и с каждой такой ситуацией будет всё больше убеждаться в том, что это всё работает, — резюмировал психолог.

Ранее стало известно, что в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности, позитивном мышлении и карт Таро. От продажи такой литературы и товаров издание «Эксмо-АСТ» получило более 400 млн рублей доходов.