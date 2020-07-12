Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временем

https://static.news.ru/photo/1c9ca9d4-c440-11ea-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выход из карантина может сопровождаться всплеском невротических расстройств у населения. Об этом заявил руководитель Школы структурной психосоматики Андрей Минченков.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что психологи считают стадию выхода из напряжённого состояния самой опасной. Организм, который находился в состоянии эмоционального перенапряжения, расслабляется и человек может заболеть. Кроме того, этот период характеризуется повышенной тревожностью.

Всё, что копилось, начинает выплёскиваться в семейные конфликты. По опросам, огромный индекс неуверенности в завтрашнем дне, у россиян уровень тревожности рекордный за 20 лет, — цитирует его радиостанция.

По мнению Минчекова, нужно снижать тревогу практиками физического развития и психологическими практиками. При этом можно провести ревизию убеждений и возможностей.

NEWS.ru писал, что на портале госуслуг появилась страница, посвящённая профилактике домашнего насилия. На ней можно узнать контакты служб, куда следует обратиться в случае опасности и за психологической помощью. На странице также доступны памятки о порядке действий в случае возникновения ситуаций, которые связаны с домашним насилием.