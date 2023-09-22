Психолог рассказала, опасна ли для россиян новая субкультура фурри Психолог-сексолог Миллер заступилась за новую молодежную субкультуру фурри

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Новая молодежная субкультура фурри не опасна и является очередным увлечением современного поколения, рассказала NEWS.ru психолог-сексолог Александра Миллер. Она призвала критикующих его взрослых впустить легкость в жизнь и получать наслаждение, ведь если течение не вредит здоровью и психике, то в нем нет «ничего такого».

Впустите легкость в свою жизнь и больше получать от нее наслаждения, тогда будет меньше злобных комментаторов. Это просто очередное увлечение очередного поколения молодых людей. В этом ничего такого нет, если оно не вредит психике и здоровью, — подчеркнула Миллер.

По ее словам, люди просто веселятся и пытаются разнообразить свой досуг, что не всегда является показателем низкого интеллекта. Миллер объяснила, что, присоединяясь к фурри, молодежь самовыражается и пытается обратить на себя внимание, из-за чего совершают экспрессивные поступки, хорошо, если не деструктивные.

Если люди самовыражаются без риска для себя и окружающих, ничего такого в этом нет. Когда-то была популярна субкультуры эмо, готов и т.д. Дети, подростки не могут справится с эмоциями, с гормонами, это сильный стресс для организма — подростковый возраст. Когда сил не получается укротить внутренние переживания, гормоны, они пытаются самовыражаться, — объяснила психолог.

Она призвала не обрушиваться на молодежь и обливать ее грязью. По ее словам, многие не позволяют себе самовыражение, легкость в жизни, а когда видят суперэкстремальное проявление себя, то это вызывает гнев. Как объяснила Миллер, такая реакция возникает от внутренних запретов.

Вместе с тем психолог Наталья Панфилова заявила, что люди, которые идентифицируют себя с животными, имеют психологические проблемы. По ее словам, фурри становится популярной в некоторых странах, потому что люди начинают считать это нормой.

Фурри — молодежное течение, сторонники которого интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами.