Психолог рассказала о ссорах между вышедшими в офис и работающими удалённо

https://static.news.ru/photo/75bfb91a-ba19-11ea-964e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции, и теми, кто остается работать в удалённом формате, всё чаще возникают конфликты. Об этом рассказала заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета им. И.М. Сеченова Мария Киселёва.

Эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы, — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что проблема организации работы дома, которая часто отмечалась в начале периода самоизоляции, ушла на второй план. Теперь специалисты помогают преодолевать проблемы другого характер — кто-то до сих пор боится выйти на работу из-за коронавируса, другие,напротив, пускаются во все тяжкие, забывая о мерах безопасности.

Проблемой, с которой ещё только предстоит работать в будущем, Киселёва назвала постстрессовое расстройство. Оно, по её словам, может проявиться у врачей, работавших долгое время в «красной зоне», через 3-6 месяцев после окончания ситуации. Кроме того, очень важным психолог назвала правильное информирование больных о том, что с ними происходит.

Самым важным фактором, который, люди, наши мне особенно кажется, ценят — это внимание врача, умение врача объяснить происходящее больному. Нами тоже были даны рекомендации о правильном или более благоприятном информировании, — заключила эксперт.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин во время совещания по ситуации на рынке труда сообщил, что число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».

Пандемия коронавируса спровоцировала повышенную тревожность, а также различные психические и психологические расстройства у россиян. Эксперты считают, что подобное состояние может подтолкнуть граждан к совершению различного рода преступлений после снятия ограничительных мер. Поддержать ментальное здоровье, по мнению ряда специалистов, помогут препараты, подавляющие беспокойство.

Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации РФ Любовь Виноградова заявила, что спрос на антидепрессанты во время введённого режима самоизоляции увеличился на 10%, писал NEWS.ru.