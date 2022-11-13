Психолог рассказала о способах борьбы с осенней депрессией

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Поздней осенью с наступлением короткого светового дня у людей может возникнуть «сезонная депрессия», но первопричина кроется не в погодных условиях, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, понять происхождение апатии и грусти можно, обратившись к специалисту. Психолог также отметила, что каждый случай индивидуален, и кого-то от меланхолии спасут поход в кино, вкусная еда, здоровый сон или любимое занятие.

Реакция на сам короткий световой день и на погоду является следствием депрессии, а не причиной. Соответственно, для поддержания нормального психического состояния необходимо найти саму причину, — подчеркнула Гладышева.

Она отметила, что в первую очередь необходимо разобраться, из-за чего возникла депрессия, а затем найти занятие, с помощью которого можно улучшить настроение.

И у каждого человека этот набор индивидуален. Для кого-то это поход в кино, в театр, еда, сон, хобби, встречи с друзьями. Что касается психологических практик, то это может быть работа с психологами для поиска и устранения самой причины депрессии, различные методы, которых сейчас достаточно много, — заключила психолог.

Ранее психолог Ирина Бахтина рассказала о причинах возникновения шопоголизма. По ее словам, в основе ониомании лежит неумение управлять своим эмоциональным состоянием, внутренний или межличностный конфликт, а также неудовлетворенная потребность в признании.