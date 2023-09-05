Домашнее задание задают не родителям, а школьникам, они должны самостоятельно научиться справляться с уроками, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Однако бывают ситуации, когда ребенок не до конца хорошо изучил информацию и не понял задание. В этом случае родителям необходимо оказать помощь, отметила специалист.

Иногда ребенку требуется помощь от взрослого. В этом случае не нужно вставать в позу, говорить ребенку, как же так, ты был в школе и ничего не понял. Это все лишнее и не принесет сплоченности в семье, не улучшит взаимопонимание и доверие. Поэтому важно ребенку помочь или самим предложить помощь. В то же время капитально садиться с ребенком и делать уроки не стоит, потому что это не помогает ребенку становиться самостоятельным. На контрольных работах не будет справляться успешно, — сказала Наумова.