Психолог рассказала, над чем нельзя шутить в отношениях Психолог Миллер: в отношениях нельзя отпускать колкости по поводу внешности

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Шутки о внешности или телосложении категорически недопустимы в отношениях, заявила психолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, мозгу человека неважно, был ли негативный комментарий о внешности шуткой, и у человека появятся комплексы безотносительно контекста сказанного.

Категорически нельзя отпускать колкости по поводу внешности, телосложения. Очень важный момент. Наш мозг — у него нет чувства юмора, когда буллят детей в школе, сестры и братья шутят друг над другом, из-за этого у людей еще в детстве развиваются комплексы, от которых они потом пытаются избавиться путем пластических операций или в кабинете психолога, — сказала Миллер.

Эксперт посоветовала сменить партнера, если что-то не устраивает в его внешности, но не пытаться внушать комплексы. Миллер добавила, что в отношениях люди чаще ищут родительскую фигуру, которая должна их поддерживать.

Не нравится во внешности партнера — ищи кого-то другого. Наоборот, партнеры в отношениях ищут родительскую фигуру, а она должна поддерживать в этом плане. А подколы и шутки — это не про поддержку, — заключила психолог.

Ранее психолог Елена Ярикова заявила, что построить крепкие и здоровые отношения с мужчиной-абьюзером невозможно, даже если девушка будет терпеливой и мудрой. Она уточнила, что модель поведения таких людей строится на обесценивании партнера: абьюзер будет стремиться к постоянному контролю и подавлению личности того, кто находится с ним в отношениях.