Психолог рассказала, когда начинать готовить ребенка к школе Психолог Екушевская порекомендовала начать готовить ребенка к школе с пяти лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее распространенной ошибкой родителей при подготовке детей к школе является позднее начало, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анастасия Екушевская. По ее словам, готовить ребенка к школьной жизни можно начинать примерно за два года до похода в первый класс.

Рекомендуется начинать примерно в пять лет. В этом возрасте дети уже способны анализировать информацию и заниматься системно. А за два года можно без спешки подготовиться к школе, — подчеркнула эксперт.

Она рассказала, что первокласснику необходимо обладать определенными навыками, в том числе уметь контролировать эмоции и иметь базовые навыки самоуправления: откладывать удовлетворение своих потребностей, ждать своей очереди, справляться со стрессом, адекватно реагировать на замечания учителя.

Необходимы навыки самообслуживания — в школе нужно уметь делать многое самостоятельно, например, одеваться, раскладывать школьные принадлежности. <...> Обязательно стоит сходить с ребенком в его будущую школу и позволить активно участвовать в сборах ― пусть самостоятельно выберет рюкзак, канцелярию, чтобы у него было чувство контроля над ситуацией, — добавила эксперт.

Кроме того, по ее словам, ребенку нужно рассказать, как проходят занятия в школе, какие предметы он будет проходить, и в целом объяснить, с какой целью он учится, какая ценность у знаний, и как они помогут ему в жизни. В случае, если у ребенка возникает сильная тревога в связи с походом в школу, можно использовать метод постепенного погружения.

Начните с посещения школы на несколько часов в день, затем увеличивайте время постепенно, чтобы ребенок мог привыкнуть к новой среде. Переход от дома или детского сада к школьной жизни — это большое событие для любого ребенка. В жизни ребенка с появлением школы возникает много новых людей, занятий, правил, а значит, и стресса. Задача взрослых ― помочь справиться с тревогой, снизив градус неизвестности до минимума, — пояснила Екушевская.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, что в экспертной среде звучат предложения сократить летние каникулы из-за роста показателей смертности среди детей и подростков в летний сезон. По ее словам, такой путь решения проблемы неверен.